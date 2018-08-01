Минюст США подтвердил: арестованы три украинских хакера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В США трем украинцам, обвиняемых в похищении номеров платежных карточек и других данных американского бизнеса, сообщили об аресте. Об этом официально сообщил американский Минюст, передает УНН.
Минюст США отметили, что речь идет о ключевых участниках международной хакерской группы.
"... задержаны и находятся под стражей", - говорится в сообщении.
Ведомство также отмечает, что речь идет именно о гражданах Украины.
"... граждане Украины Дмитрий Федоров (44 года), Федор Хладир (33 года) и Андрей Копак, (30 лет)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в США добились ареста нескольких украинцев, обвиняемых в похищении номеров платежных карточек и других данных американского бизнеса.