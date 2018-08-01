У США збираються оголосити про арешт українських хакерів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У США домоглися арешту декількох українців, яких звинувачують у викраденні номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".
Як пише видання, підозрювані є членами “Карбанаку” (Carbanak) — хакерської банди, яку правоохоронці та приватні кіберслідчі називають однією з найбільш активних організацій кіберзлочинності в світі, за даними джерел, які не мають повноважень обговорювати це питання перед оголошенням Міністерства юстиції США, яке заплановане на середу.
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Відзначимо, що агентству Reuters джерела повідомили про арешти напередодні брифінгу, призначеного на 10 ранку в Сіетлі, де Міністерство юстиції заявило, що представники компаній кредитних карт Mastercard Inc та Visa Inc приєднаються до прокуратури та ФБР, щоб повідомити про арешти та висунення звинувачень в рамках великого міжнародного кіберрозслідування.
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У цьому інформаційному повідомленні не було ідентифіковано підозрюваних як українців або сказано, що вони пов’язані з “Карбанаком”.