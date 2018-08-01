В США собираются объявить об аресте украинских хакеров - СМИ

Как пишет издание, подозреваемые являются членами "Карбанака" (Carbanak) - хакерской банды, которую правоохранители и частные киберследователи называют одной из наиболее активных организаций киберпреступности в мире, по данным источников, не имеющих полномочий обсуждать этот вопрос перед объявлением Министерства юстиции США, которое запланировано на среду.

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Отметим, что агентству Reuters источники сообщили об арестах накануне брифинга, назначенного на 10 утра в Сиэтле, где Министерство юстиции заявило, что представители компании кредитных карт Mastercard Inc и Visa Inc присоединятся к прокуратуре и ФБР, чтобы сообщить об арестах и ​​предъявлении обвинений в рамках большого международного киберрасследования.

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В этом информационном сообщении не было идентифицировано подозреваемых как украинцев или сказано, что они связаны с "Карбанаком".