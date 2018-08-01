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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29370 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 92260 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121025 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128772 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167561 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152768 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140616 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130393 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180172 просмотра

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В США собираются объявить об аресте украинских хакеров - СМИ

В США собираются объявить об аресте украинских хакеров - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. В США добились ареста нескольких украинцев, обвиняемых в похищении номеров платежных карточек и других данных американского бизнеса, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Как пишет издание, подозреваемые являются членами "Карбанака" (Carbanak) - хакерской банды, которую правоохранители и частные киберследователи называют одной из наиболее активных организаций киберпреступности в мире, по данным источников, не имеющих полномочий обсуждать этот вопрос перед объявлением Министерства юстиции США, которое запланировано на среду.

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Отметим, что агентству Reuters источники сообщили об арестах накануне брифинга, назначенного на 10 утра в Сиэтле, где Министерство юстиции заявило, что представители компании кредитных карт Mastercard Inc и Visa Inc присоединятся к прокуратуре и ФБР, чтобы сообщить об арестах и ​​предъявлении обвинений в рамках большого международного киберрасследования.

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В этом информационном сообщении не было идентифицировано подозреваемых как украинцев или сказано, что они связаны с "Карбанаком".

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