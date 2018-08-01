Мін'юст США підтвердив: заарештовано трьох українських хакерів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У США трьом українцям, яких звинувачують у викраденні номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу, повідомили про арешт. Про це офіційно повідомив американський Мін'юсту, передає УНН.
Мін’юст США відзначили, що йдеться про ключових учасників міжнародної хакерської групи.
“...затримані і перебувають під вартою”, — йдеться у повідомленні.
Відомство також наголошує, що йдеться саме про громадян України.
“... громадяни України Дмитро Федоров (44 роки), Федір Хладир (33 роки) та Андрій Копак, (30 років)”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у США домоглися арешту декількох українців, яких звинувачують у викраденні номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу.