США підозрюють хакерів КНДР в активізації спроб розкрадання коштів у банків

ukru
23 березня, 12:58 • 158417 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 402682 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 398785 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 385793 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 392932 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 293297 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 243813 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 472882 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174355 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 405991 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
55 %
757 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 336305 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 320427 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 274902 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 212779 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 262039 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 391811 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 472881 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 405991 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 361859 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 311667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 156119 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 153355 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 154530 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 149065 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 152959 перегляди
Актуальне
США підозрюють хакерів КНДР в активізації спроб розкрадання коштів у банків

США підозрюють хакерів КНДР в активізації спроб розкрадання коштів у банків

Київ • УНН

 • 10608 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Влада США вважає, що КНДР через американських санкцій активізувала спроби за допомогою кібератак викрадати великі суми у фінансових установ Сполучених Штатів та інших держав світу. З таким твердженням виступив в опублікованому в п'ятницю інтерв'ю телекомпанії CNN помічник генерального прокурора США з національної безпеки Джон Демерс, передає УНН.

"Прямі кіберпограбування банків - це значна частина того, чим вони (КНДР) займаються зараз в кіберпросторі", - стверджував він. Як пояснив Демерс, хакери, контрольовані владою КНДР, зосереджені на вимаганні та розкраданні великих сум. Для цього використовуються різні способи: від блокування внутрішніх систем банків і розблокування за викуп, до безготівкового переказу коштів з чужих рахунків шляхом підбору паролів до них.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія є найпотужнішим кіберсупротивником США

Прикладом витонченості хакерів названа кібератака на центробанк Бангладеш в лютому 2016 року, в ході якої було викрадено понад 80 млн доларів. Американська компанія FireEye, що спеціалізується на комп'ютерній безпеці, в жовтні минулого року стверджувала, що до цієї диверсії причетна група хакерів APT38, нібито пов'язана з владою КНДР. На думку FireEye, APT38 стала нарощувати масштаби своїх операцій проти різних банків з лютого 2014 по мірі того, як економічне і списку санкцій тиск на КНДР зростала. Спочатку зловмисники атакували банки, розташовані переважно в країнах Південно-Східної Азії, проте потім стали робити кібероперацій також щодо фінансових інститутів в державах Африки і Латинської Америки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США звинуватили українця у зламі бази даних Комісії з цінних паперів і бірж

Як вважають в FireEye, APT38 з 2014 року зробила кібернападів на більш ніж 16 організацій, включаючи банки, в 11 країнах світу. Група намагалася за цей час викрасти в цілому близько 1,1 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, в серпні минулого року стало відомо, що в США трьом українським хакерам, обвинуваченим у викраденні номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу, повідомили про арешт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,000.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.35