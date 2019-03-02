США підозрюють хакерів КНДР в активізації спроб розкрадання коштів у банків

"Прямі кіберпограбування банків - це значна частина того, чим вони (КНДР) займаються зараз в кіберпросторі", - стверджував він. Як пояснив Демерс, хакери, контрольовані владою КНДР, зосереджені на вимаганні та розкраданні великих сум. Для цього використовуються різні способи: від блокування внутрішніх систем банків і розблокування за викуп, до безготівкового переказу коштів з чужих рахунків шляхом підбору паролів до них.

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Прикладом витонченості хакерів названа кібератака на центробанк Бангладеш в лютому 2016 року, в ході якої було викрадено понад 80 млн доларів. Американська компанія FireEye, що спеціалізується на комп'ютерній безпеці, в жовтні минулого року стверджувала, що до цієї диверсії причетна група хакерів APT38, нібито пов'язана з владою КНДР. На думку FireEye, APT38 стала нарощувати масштаби своїх операцій проти різних банків з лютого 2014 по мірі того, як економічне і списку санкцій тиск на КНДР зростала. Спочатку зловмисники атакували банки, розташовані переважно в країнах Південно-Східної Азії, проте потім стали робити кібероперацій також щодо фінансових інститутів в державах Африки і Латинської Америки.

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Як вважають в FireEye, APT38 з 2014 року зробила кібернападів на більш ніж 16 організацій, включаючи банки, в 11 країнах світу. Група намагалася за цей час викрасти в цілому близько 1,1 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, в серпні минулого року стало відомо, що в США трьом українським хакерам, обвинуваченим у викраденні номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу, повідомили про арешт.