США подготовили "крупнейший в истории" пакет санкций против КНДР - Трамп

Согласно заявления на сайте казначейского департамента США, санкции Министерства финансов США будут направлены на одного человека, 27 компаний и 28 судов, рассматривая самую большую проблему национальной безопасности администрации Трампа.

"Сегодня я объявляю, что мы запускаем самый крупный пакет новых санкций в отношении северокорейского режима", - заявил Трамп во время выступления в пятницу.

Как сообщал УНН, администрация американского президента Дональда Трампа планирует в пятницу объявить о самом крупном пока пакете санкций против Северной Кореи.

Они коснутся поставщиков топлива и наличности, санкции будут касаться 56 судов, судоходных компаний и торговых предприятий, чтобы оказать давление на Северную Корею.