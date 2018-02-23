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США підготували “найбільший в історії” пакет санкцій проти КНДР - Трамп

США підготували “найбільший в історії” пакет санкцій проти КНДР - Трамп

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати застосують “найбільший в історії” пакет санкцій проти Північної Кореї, щоб посилити тиск на країну-затвірника через її ядерні і ракетні програми, передає УНН з посиланням на Reuters.

Згідно із заявою на сайті казначейського департаменту США, санкції Міністерства фінансів США будуть направлені на одну особу, 27 компаній та 28 суден, розглядаючи найбільшу проблему національної безпеки адміністрації Трампа.

“Сьогодні я оголошую, що ми запускаємо найбільший пакет нових санкцій по відношенню до північнокорейського режиму”, — заявив Трамп під час виступу у п’ятницю.

Як повідомляв УНН, адміністрація американського президента Дональда Трампа планує в п’ятницю оголосити про найбільший наразі пакет санкцій проти Північної Кореї.

Вони торкнуться постачальників палива і готівки, санкції стосуватимуться 56 суден, судноплавних компаній та торгових підприємств, щоб чинити тиск на Північну Корею.

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