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США проверяют российские компании на предмет связи со спецслужбами РФ

США проверяют российские компании на предмет связи со спецслужбами РФ

Киев  •  УНН

 • 17792 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Высокопоставленный чиновник Министерства юстиции США заявил в четверг, что правительство  США изучает десятки российских компаний на предмет связей со спецслужбами с РФ, что может угрожать целостности цепям поставок американских фирм. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Что известно

Помощник генерального прокурора Джон Демерс сообщил журналистам, что этот процесс, как ожидается, займет месяцы и может привести к тому, что некоторые российские компании будут перенаправлены в Министерство торговли для принятия дальнейших мер.

Цитата

По словам Демерса, следователи будут искать “известную связь между конкретной компанией и российскими спецслужбами”, так как они оценивают, является ли компания рискованной. По его словам, будут изучены и нерусские компании, работавших в России в качестве вспомогательных подразделений.

Детали

Он отказался сказать, какие именно компании изучаются Министерством юстиции, заявив, что расследование находится на ранней стадии и может занять несколько месяцев. Он отметил, что количество компаний, вероятно, будет уменьшаться по мере того, как расследование будут продвигаться вперед.

Мы начали этот первый этап анализа “относительно того, чтобы понять, на что нам стоит обратить пристальное внимание”, — сказал он.

Что предшествовало

Это заявление последовало тогда, когда Соединенные Штаты ввели широкие санкции в отношении Москвы в связи с предполагаемым вмешательством в прошлогодние президентские выборы, хакерством и другими “злонамеренными” действиями.

Несколько российских компаний были внесены в “черный список” в рамках этих санкций, в том числе российский киберподрядчик Positive Technologies, но по словам Демерса, вскоре под ударом могут оказаться и другие компании.

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