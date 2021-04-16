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США перевіряють російські компанії на предмет зв'язку з спецслужбами РФ

США перевіряють російські компанії на предмет зв'язку з спецслужбами РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Високопоставлений чиновник Міністерства юстиції США заявив у четвер, що уряд Сполучених Штатів вивчає десятки російських компаній на предмет зв'язків з спецслужбами з РФ, що може загрожувати цілісності ланцюгам поставок американських фірм. Про це пише Reuters, передає УНН.

Що відомо

Помічник генерального прокурора Джон Демерс повідомив журналістам, що цей процес, як очікується, займе місяці і може привести до того, що деякі російські компанії будуть перенаправлені в Міністерство торгівлі для прийняття подальших заходів.

Цитата

За словами Демерса, слідчі будуть шукати “відомий зв’язок між конкретною компанією і російськими спецслужбами”, так як вони оцінюють, чи є компанія ризикованою. За його словами, будуть вивчені і неросійські компанії, які працювали в Росії в якості допоміжних підрозділів.

Деталі

Він відмовився сказати, які саме компанії вивчаються Міністерством юстиції, заявивши, що розслідування перебуває на ранній стадії і може зайняти кілька місяців. Він зазначив, що кількість компаній, ймовірно, буде зменшуватися в міру того, як розслідування будуть просуватися вперед.

Ми почали цей перший етап аналізу “щодо того, щоб зрозуміти, на що нам варто звернути пильну увагу”, — сказав він.

Що передувало

Ця заява послідувала тоді, коли Сполучені Штати ввели широкі санкції відносно Москви в зв’язку з передбачуваним втручанням в торішні президентські вибори, хакерством і іншими “зловмисними” діями.

Кілька російських компаній були внесені до “чорного списку” в рамках цих санкцій, в тому числі російський кіберпідрядник Positive Technologies, але за словами Демерса, незабаром під ударом можуть опинитися і інші компанії.

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