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Байден про санкції проти Росії: ми могли б піти далі

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У розмові з президентом РФ Володимиром Путіним, американський лідер Джо Байден дав зрозуміти, що США можуть вдатися й інші заходи за дії Росії крім сьогоднішніх санкцій — але цього робити не будуть. Про це Байден розповів на короткій зустрічі з пресою в четвер, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Коли ми говорили на цьому тижні, я сказав йому (Путіну — ред.), що найближчим часом ми будемо реагувати розмірено і пропорційно, тому що ми прийшли до висновку, що вони втручалися в наші вибори, а їх втручання в роботу Solar Winds були абсолютно недоречними”, — заявив президент США.

Деталі

Байден нагадав, що сьогодні схвалив кілька кроків в цьому контексті, в тому числі видворення декількох російських чиновників за їх дії.

Також президент США підписав указ з новими заходами, включаючи санкції, щодо конкретних дій, які Росія зробила проти інтересів США.

“Я ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що ми могли б піти далі, але я вирішив не робити цього, я вважав за краще бути пропорційним. США не прагнуть почати цикл ескалації і конфлікту з Росією — ми хочемо стабільних, передбачуваних відносин. Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий приймати подальші кроки у відповідь”, — підкреслив він.

Контекст

Сполучені Штати 15 квітня ввели проти Росії нові санкції, які стали першими подібними заходами такого масштабу при адміністрації Джо Байдена. Це відбулося всього через два дні після того, як американський президент запропонував російському колезі Володимиру Путіну провести особисту зустріч.

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