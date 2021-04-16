Байден о санкциях против России: мы могли бы пойти дальше

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, американский лидер Джо Байден дал понять, что США могут прибегнуть и к другим мерам за действия России кроме сегодняшних санкций - но этого делать не будут. Об этом Байден рассказал на короткой встрече с прессой в четверг, передает корреспондент УНН.