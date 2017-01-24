США перебросят вертолеты Apache в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. США до середины февраля перекинут в Европу 20 ударных вертолетов AH-64A Apache. Об этом со ссылкой на сообщение американских сухопутных войск сообщает РИА Новости, передает УНН.
Согласно этим данным, первый батальон 501-го полка армейской авиации США под названием "Железный дракон", перебросили на базу хранения вооружения и техники в Корпус-Кристи. Вертолеты там частично модернизируют и подготовят к транспортировке на корабле.
Батальон обеспечит воздушную поддержку операции Atlantic Resolve, сказано в сообщении.
В рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve) США с начала года размещают в Польше бронетанковую бригадную боевую группу из состава 4-й пехотной дивизии.
Ранее министр обороны Польши А.Мацеревич заявил, что в ближайшие месяцы в Польшу прибудет около 7 тыс. солдат.