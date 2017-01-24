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США перебросят вертолеты Apache в Европу

США перебросят вертолеты Apache в Европу

Киев • УНН

 • 5810 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. США до середины февраля перекинут в Европу 20 ударных вертолетов AH-64A Apache. Об этом со ссылкой на сообщение американских сухопутных войск сообщает РИА Новости, передает УНН.

Согласно этим данным, первый батальон 501-го полка армейской авиации США под названием "Железный дракон", перебросили на базу хранения вооружения и техники в Корпус-Кристи. Вертолеты там частично модернизируют и подготовят к транспортировке на корабле.

Батальон обеспечит воздушную поддержку операции Atlantic Resolve, сказано в сообщении.

В рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve) США с начала года размещают в Польше бронетанковую бригадную боевую группу из состава 4-й пехотной дивизии.

Ранее министр обороны Польши А.Мацеревич заявил, что в ближайшие месяцы в Польшу прибудет около 7 тыс. солдат.

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