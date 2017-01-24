США перекинуть вертольоти Apache до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. США до середини лютого перекинуть до Європи 20 ударних вертольотів AH-64A Apache. Про це з посиланням на повідомлення американських сухопутних військ повідомляє РИА Новости, передає УНН.
Згідно з цими даними, перший батальйон 501-го полку армійської авіації США, що має назву "Залізний дракон", перекинули на базу зберігання озброєння і техніки в Корпус-Крісті. Вертольоти там частково модернізують і підготують до транспортування на кораблі.
Батальйон забезпечить повітряну підтримку операції Atlantic Resolve, сказано в повідомленні.
В рамках операції "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve) США з початку року розміщують в Польщі бронетанкову бригадну бойову групу зі складу 4-ї піхотної дивізії.
Раніше міністр оборони Польщі А.Мацєревич заявив, що найближчими місяцями до Польщі прибуде майже 7 тис. солдатів.