США перехватили корабли с оружием российского и китайского производства в Аравийском море
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Корабли США перехватили в Аравийском море груз вооружений производства РФ и КНР, которые были спрятаны в судне без признаков государственной принадлежности. Об этом сообщили в Военно-морских силах США, передает УНН.
Что известно
Отмечается, что источник происхождения и пункт назначения вооружений выясняются. Саму операцию по захвату провели 6-7 мая.
Среди перехваченной оружия — десятки современных российских установок противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских автоматов “тип 56” (что является одним из китайских вариантов автоматов Калашникова), сотни пулеметов Калашникова ПКМ, а также снайперские винтовки и гранатометы.
Что предшествовало
Ранее флагман Морской охраны Госпогранслужбы встретил 8 мая корабль Береговой охраны США Hamilton. Корабли отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе под сопровождением судов с РФ.