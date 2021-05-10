США перехопили судна зі зброєю російського та китайського виробництва в Аравійському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Кораблі Сполучених Штатів перехопили в Аравійському морі вантаж озброєнь виробництва РФ та КНР, що були сховані у судні без ознак державної належності. Про це повідомили у Військово-морських силах США, передає УНН.
Що відомо
Зазначається, що джерело походження і пункт призначення озброєнь наразі з’ясовуються. Саму операцію з захоплення провели 6–7 травня.
З-поміж перехопленої зброї — десятки сучасних російських установок протитанкових керованих ракет, тисячі китайських автоматів “тип 56” (що є одним з китайських варіантів автоматів Калашникова), сотні кулеметів Калашникова ПКМ, а також снайперські рушниці та гранатомети.
Що передувало
Раніше флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів 8 травня корабель Берегової охорони США Hamilton. Кораблі відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі під супроводом суден з РФ.