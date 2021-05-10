США перехопили судна зі зброєю російського та китайського виробництва в Аравійському морі

Що відомо

Зазначається, що джерело походження і пункт призначення озброєнь наразі з’ясовуються. Саму операцію з захоплення провели 6–7 травня.

З-поміж перехопленої зброї — десятки сучасних російських установок протитанкових керованих ракет, тисячі китайських автоматів “тип 56” (що є одним з китайських варіантів автоматів Калашникова), сотні кулеметів Калашникова ПКМ, а також снайперські рушниці та гранатомети.

Що передувало

Раніше флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів 8 травня корабель Берегової охорони США Hamilton. Кораблі відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі під супроводом суден з РФ.