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США перехопили судна зі зброєю російського та китайського виробництва в Аравійському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Кораблі Сполучених Штатів перехопили в Аравійському морі вантаж озброєнь виробництва РФ та КНР,  що були сховані у судні без ознак державної належності. Про це повідомили у Військово-морських силах США, передає УНН

Що відомо

Зазначається, що джерело походження і пункт призначення озброєнь наразі з’ясовуються. Саму операцію з захоплення провели 6–7 травня.

З-поміж перехопленої зброї — десятки сучасних російських установок протитанкових керованих ракет, тисячі китайських автоматів “тип 56” (що є одним з китайських варіантів автоматів Калашникова), сотні кулеметів Калашникова ПКМ, а також снайперські рушниці та гранатомети.

Що передувало

Раніше флагман Морської охорони Держприкордонслужби зустрів 8 травня корабель Берегової охорони США Hamilton. Кораблі відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі під супроводом суден з РФ.

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