США отложили санкции против сербской нефтяной компании NIS, контрольный пакет которой принадлежит РФ
Киев • УНН
Сербская нефтяная компания NIS, контрольный пакет которой принадлежит российским владельцам, получила отсрочку санкций США до 31 июля. Это позволит компании продолжать импорт нефти до завершения продажи доли венгерской MOL.
Сербская нефтяная компания NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российским владельцам, получила от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США очередную отсрочку санкций - до 31 июля. Об этом во вторник сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович в своем Instagram, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Предоставленная OFAC отсрочка позволит NIS, которая управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии, продолжать импорт сырой нефти до завершения продажи контрольного пакета акций российских владельцев венгерской компании MOL. Предыдущее разрешение истекает в среду.
OFAC ввело санкции против NIS в октябре в рамках более широких ограничений, направленных против российского энергетического сектора из-за войны России против Украины. Американское ведомство потребовало, чтобы российские владельцы — Gazprom Neft и Gazprom — избавились от своих долей в компании.
19 января MOL подписала соглашение о приобретении совокупной 56-процентной доли Gazprom Neft и Gazprom в NIS. После нескольких продлений OFAC в последний раз установило для сторон крайний срок завершения сделки — до этой среды.
Сербия также стремится увеличить свою долю в NIS еще на 5%.
В настоящее время Gazprom владеет 11,3% акций NIS, а его подсанкционная дочерняя компания Gazprom Neft — 44,9%. Правительство Сербии контролирует 29,9% акций, а остальное принадлежит мелким акционерам и работникам компании.
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