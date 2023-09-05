США объявят о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном на следующей неделе - Reuters

Детали

Снаряды с обедненным ураном будут частью нового пакета военной помощи Украине.

По словам лица, знакомого с этим вопросом, снаряды будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из чиновников сообщил, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов, в зависимости от того, что в него войдет. По словам чиновников, стоимость и содержание пакета поддержки Украины все еще дорабатываются.

Отмечается, что боеприпасы могут использоваться с американских "Абрамсов" и помочь уничтожить российские танки.

Дополнение

Хотя Великобритания отправила боеприпасы с обедненным ураном в Украину в начале этого года, это будет первая американская поставка боеприпасов и, как сообщается, вероятно, вызовет споры. Использование боеприпасов с обедненным ураном является предметом ожесточенных дискуссий, а оппоненты, такие как Международная коалиция за запрет уранового оружия, заявляют об опасных рисках для здоровья от употребления или вдыхания пыли из обедненного урана, включая рак и врожденные дефекты.

Побочный продукт обогащения урана, обедненный уран, используется в боеприпасах, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам возможность легко пробивать броню и самовоспламеняться в облаке обжигающей пыли и металла. Хотя обедненный уран радиоактивен, он значительно менее радиоактивен, чем природный уран, хотя его частицы могут задерживаться на значительное время.

Добавим

Соединенные Штаты использовали боеприпасы с обедненным ураном в больших количествах во время войн в Персидском заливе 1990 и 2003 годов и бомбардировок НАТО бывшей Югославии в 1999 году.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществляющее надзор за ядерной сферой, заявляет, что исследования в бывшей Югославии, Кувейте, Ираке и Ливане "показали, что наличие остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения пострадавших регионов".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что администрация президента США Джо Байдена впервые отправит в Украину бронебойные боеприпасы, которые содержат обедненный уран.