США оголосять про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном наступного тижня - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Адміністрація президента США Джона Байдена вперше оголосить про передачу Україні бронебійних боєприпасів, що містять збіднений уран, наступного тижня. Про це йдеться в документі, який отримало у своє розпорядження видання Reuters. Також інформацію підтвердили виданню дві офіційні особи США, передає УНН.
Деталі
Снаряди зі збідненим ураном будуть частиною нового пакету військової допомоги Україні.
За словами особи, знайомої з цим питанням, снаряди будуть доставлені в Україну найближчими тижнями.
Один з чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що до нього увійде. За словами чиновників, вартість та вміст пакета підтримки України все ще доопрацьовуються.
Зазначаєтсья, що боєприпаси можуть використовуватися з американських "Абрамсів" та допомогти знищити російські танки.
Доповнення
Хоча Велика Британія відправила боєприпаси зі збідненим ураном в Україну на початку цього року, це буде перша американська поставка боєприпасів і, як повідомляється, ймовірно, викличе суперечки. Використання боєприпасів зі збідненим ураном є предметом запеклих дискусій, а опоненти, такі як Міжнародна коаліція за заборону уранової зброї, заявляють про небезпечні ризики для здоров'я від вживання або вдихання пилу зі збідненого урану, включаючи рак і вроджені дефекти.
Побічний продукт збагачення урану, збіднений уран, використовується в боєприпасах, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам можливість легко пробивати броню і самозайматися в хмарі, що обпалює, пилу і металу. Хоча збіднений уран є радіоактивним, він значно менш радіоактивний, ніж природний уран, хоча його частинки можуть затримуватися на значний час.
Додамо
Сполучені Штати використовували боєприпаси зі збідненим ураном у великих кількостях під час війн у Перській затоці 1990 і 2003 років і бомбардувань НАТО колишньої Югославії в 1999 році.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що здійснює нагляд за ядерною сферою, заявляє, що дослідження в колишній Югославії, Кувейті, Іраку та Лівані "показали, що наявність залишків збідненого урану, розсіяних у навколишньому середовищі, не становить радіологічної небезпеки для населення постраждалих регіонів".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена вперше надішле в Україну бронебійні боєприпаси, які містять збіднений уран.