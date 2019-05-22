США объявили новые санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. США объявили о новых санкциях против двух предприятий и учебного центра из России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на документ, обнародованный как неопубликованное сообщение государственного департамента США в федеральном реестре.
Под новые ограничения попадают московский машиностроительный завод "Авангард", конструкторское бюро приборостроения в Туле, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и их правопреемники, подразделения или дочерние компании.
Ограничения вводятся в связи с нарушением законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Сирии, Северной Кореи и Ирана. Они будут оставаться в силе в течение двух лет с даты вступления в силу.
Документ планируется официально опубликовать в федеральном реестре 22 мая.
Напомним, США вскоре подготовят закон о санкциях против "Северного потока-2".