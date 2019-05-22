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США оголосили нові санкції проти Росії

США оголосили нові санкції проти Росії

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КИЇВ. 22 травня. УНН. США оголосили про нові санкції проти двох підприємств і навчального центру з Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на документ, оприлюднений як неопубліковане повідомлення державного департаменту США у федеральному реєстрі.

Під нові обмеження потрапляють московський машинобудівний завод "Авангард", конструкторське бюро приладобудування у Тулі, навчальний центр зенітних ракетних військ в Гатчині та їхні правонаступники, підрозділи або дочірні компанії.

Обмеження запроваджуються у зв'язку з порушенням законодавства США про нерозповсюдження зброї масового знищення щодо Сирії, Північної Кореї та Ірану. Вони залишатимуться в силі протягом двох років з дати набрання чинності.

Документ планується офіційно опублікувати у федеральному реєстрі 22 травня.

Нагадаємо, США невдовзі підготують закон про санкції проти "Північного потоку-2".

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