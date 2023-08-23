США ограничат визовый режим для некоторых чиновников Китая

Цитата

"Мы призываем власти КНР прекратить принуждение тибетских детей к обучению в государственных школах-интернатах и прекратить репрессивную политику ассимиляции, как в Тибете, так и в других частях КНР", - заявил Блинкен.

Детали

Он добавил, что такая принудительная политика ассимиляции направлена на уничтожение языковых, культурных и религиозных традиций Тибета среди молодых поколений.

Однако в пресс-релизе Госдепартамента США не было названо ни одного должностного лица Китая, на которое бы распространялись ограничения.

Дополнение

В феврале команда экспертов Организации Объединенных Наций заявила, что около миллиона тибетских детей были принудительно отправлены в китайские школьные интернаты, где их заставляли отказываться от своей культуры, религии и языка. Однако китайское правительство осудило такие выводы экспертов.

Напомним

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин призвал построить процветающий, гармоничный и "новый социалистический Тибет", основанный на единстве и цивилизованности, через несколько дней после того, как страны G7 выразили обеспокоенность по поводу прав человека в регионе.