США ограничат визовый режим для некоторых чиновников Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Правительство США введет визовые ограничения для некоторых китайских чиновников за их участие в принуждении тибетских детей к ассимиляции в китайском обществе. С таким заявлением выступил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Bloomberg, передает УНН.
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"Мы призываем власти КНР прекратить принуждение тибетских детей к обучению в государственных школах-интернатах и прекратить репрессивную политику ассимиляции, как в Тибете, так и в других частях КНР", - заявил Блинкен.
Детали
Он добавил, что такая принудительная политика ассимиляции направлена на уничтожение языковых, культурных и религиозных традиций Тибета среди молодых поколений.
Однако в пресс-релизе Госдепартамента США не было названо ни одного должностного лица Китая, на которое бы распространялись ограничения.
Дополнение
В феврале команда экспертов Организации Объединенных Наций заявила, что около миллиона тибетских детей были принудительно отправлены в китайские школьные интернаты, где их заставляли отказываться от своей культуры, религии и языка. Однако китайское правительство осудило такие выводы экспертов.
Напомним
Ранее лидер Китая Си Цзиньпин призвал построить процветающий, гармоничный и "новый социалистический Тибет", основанный на единстве и цивилизованности, через несколько дней после того, как страны G7 выразили обеспокоенность по поводу прав человека в регионе.