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Сі Цзіньпін закликав до створення "нового соціалістичного Тибету"

Сі Цзіньпін закликав до створення "нового соціалістичного Тибету"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Лідер Китаю Сі Цзіньпін у вівторок закликав побудувати процвітаючий, гармонійний і «новий соціалістичний Тибет», заснований на єдності та цивілізованості, через кілька днів після того, як країни G7 висловили занепокоєння з приводу прав людини в регіоні, інформує УНН.

Деталі

У рідкісних коментарях про Тибет Сі сказав, що регіон має активізувати зусилля щодо сприяння якісному розвитку після подолання століття крайньої бідності, повідомляє державне інформаційне агентство Сіньхуа.

«Щастя людей – це найвище право людини, а розвиток є ключем до покращення життя людей», – цитує Сіньхуа слова Сі у вітальному листі на форумі в Пекіні, присвяченому розвитку Тибету.

Економіка Тибету зросла до 216,5 млрд юанів (31 млрд доларів США) у вартісному вираженні минулого року, що відповідає темпам зростання Китаю в розмірі 3%. Попри швидкий економічний розвиток Тибету в останні роки, Китай часто звинувачують у придушенні релігійних та культурних свобод в регіоні. Пекін відкидає це звинувачення.

У комюніке, опублікованому після зустрічі лідерів G7 у Хіросімі минулими вихідними, група заявила, що продовжуватиме висловлювати свою стурбованість щодо ситуації з правами людини в Китаї, зокрема в Тибеті, що викликає гнів Пекіна, який вважає справи, пов'язані з регіоном суто внутрішніми.

Доповнення

2021 року Сі здійснив візит до Тибету — перший візит національного лідера за три десятиліття. На той час Сі закликав поважати релігійні переконання людей.

Він також підкреслював важливість управління релігійними справами відповідно до закону та керівництва буддизмом Тибету для адаптації до соціалістичного суспільства.

Пекін заявляє, що «мирно звільнив» Тибет у 1951 році після того, як до регіону було відправлено китайські війська. Китай заявляє, що його втручання поклало край «відсталому феодальному кріпосному праву» і заперечує правопорушення.

У 1959 році духовний лідер Тибету Далай-лама втік з регіону після повного повстання проти китайського правління, і з того часу Пекін затаврував його небезпечним сепаратистом.

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