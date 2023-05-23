Си Цзиньпин призвал к созданию "нового социалистического Тибета"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин во вторник призвал построить процветающий, гармоничный и «новый социалистический Тибет», основанный на единстве и цивилизованности, через несколько дней после того, как страны G7 выразили обеспокоенность по поводу прав человека в регионе, информирует УНН.
Детали
В редких комментариях о Тибете Си сказал, что регион должен активизировать усилия по содействию качественному развитию после преодоления века крайней бедности, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.
«Счастье людей – это высшее право человека, а развитие является ключом к улучшению жизни людей», – цитирует Синьхуа слова Си в приветственном письме на форуме в Пекине, посвященном развитию Тибета.
Экономика Тибета выросла до 216,5 млрд юаней (31 млрд долларов США) в стоимостном выражении в прошлом году, что соответствует темпам роста Китая в размере 3%. Несмотря на быстрое экономическое развитие Тибета в последние годы, Китай часто обвиняют в подавлении религиозных и культурных свобод в регионе. Пекин отвергает это обвинение.
В коммюнике, опубликованном после встречи лидеров G7 в Хиросиме в минувшие выходные, группа заявила, что будет продолжать выражать свою обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Китае, в частности в Тибете, что вызывает гнев Пекина, который считает дела, связанные с регионом сугубо внутренними.
Дополнение
В 2021 году Си совершил визит в Тибет — первый визит национального лидера за три десятилетия. В то время Си призвал уважать религиозные убеждения людей.
Он также подчеркнул важность управления религиозными делами в соответствии с законом и руководства буддизмом Тибета для адаптации к социалистическому обществу.
Пекин заявляет, что «мирно освободил» Тибет в 1951 году после того, как в регион были отправлены китайские войска. Китай заявляет, что его вмешательство положило конец «отсталому феодальному крепостному праву» и отрицает правонарушения.
В 1959 году духовный лидер Тибета Далай-лама бежал из региона после полного восстания против китайского правления, и с тех пор Пекин заклеймил его как опасного сепаратиста.