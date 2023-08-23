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США обмежать візовий режим для деяких чиновників Китаю

США обмежать візовий режим для деяких чиновників Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Уряд США запровадить візові обмеження для деяких китайських чиновників за їхню участь у примушуванні тибетських дітей до асиміляції в китайському суспільстві. Із такою заявою виступив Державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Bloomberg, передає УНН

Цитата

"Ми закликаємо владу КНР припинити примус тибетських дітей до навчання в державних школах-інтернатах і припинити репресивну політику асиміляції, як в Тибеті, так і в інших частинах КНР", - заявив Блінкен.

Деталі

Він додав, що така примусова політика асиміляції спрямована на знищення мовних, культурних і релігійних традицій Тибету серед молодих поколінь.

Проте у пресрелізі Держдепартаменту США не було названо жодної посадової особи Китаю, на яку б поширювались обмеження.

Доповнення

У лютому команда експертів Організації Об’єднаних Націй заявила, що близько мільйона тибетських дітей були примусово відправлені до китайських шкільних інтернатів, де їх примушували відмовлятися від своєї культури, релігії та мови. Проте китайський уряд засудив такі висновки експертів.

Нагадаємо

Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав побудувати процвітаючий, гармонійний і "новий соціалістичний Тибет", заснований на єдності та цивілізованості, через кілька днів після того, як країни G7 висловили занепокоєння з приводу прав людини в регіоні. 

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