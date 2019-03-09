США не исключили применение санкций против стран, поддерживающих Мадуро

"Применение вторичных санкций всегда является возможным. Но пока мы этого не делали. И мне не хотелось бы делать выводы относительно того, сделаем мы таким образом, что может заставить нас принять такое дополнительное решение", - сказал дипломат. Он комментировал вопрос о том, рассматривают ли США в связи с ситуацией в Венесуэле вариант применения санкций в отношении, в частности, России, Кубы и Индии.

Кроме того, Абрамс заверил, используемых Вашингтоном в последние месяцы санкции в отношении Венесуэлы могут быть в перспективе отменены.

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"Мы с самого начала применения санкций говорили, что это замышлялось как временная мера. Все сообщения (о введении карательных мер) со стороны министерства финансов США говорили, что санкции могут быть отменены. Цель состоит в том, чтобы заставить людей изменить свое поведение. Поэтому, применяя санкции и аннулируя (американские въездные) визы (в ряду категорий венесуэльцев), мы совершенно ясно даем понять, что эти шаги обратно, если изменятся схемы поведения", - отметил Абрамс.

Как сообщал УНН, американский президент Дональд Трамп объявил о продлении действия санкций против Венесуэлы, введенных в 2015 году.