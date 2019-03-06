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Трамп заявив про продовження санкцій проти Венесуели

Трамп заявив про продовження санкцій проти Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Американський президент Дональд Трамп оголосив про продовження дії санкцій проти Венесуели, введених в 2015 році. Про це йдеться в повідомленні глави держави конгресу, опублікованому на сайті Білого дому, передає УНН.

Згідно з документом, обставини, описані в наказі 13692 від 2015 року, “не поліпшились і продовжують представляти неординарну і надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США”. “Тому я продовжую режим (санкційного) надзвичайного стану”, — йдеться в повідомленні.

Документ продовжує обмежувальні заходи відносно Венесуели, запроваджені адміністрацією колишнього президента США Барака Обами в березні 2015 року.

В середині лютого віце-президент Венесуели з планування Рікардо Менендес заявив, що за останні три роки прямі втрати національної економіки від фінансових санкцій США склали 38 млрд доларів. З цієї суми 23 млрд — скорочення ВВП, а 15 млрд припало на втрату доходів від Citgo, “дочки” державної нафтової компанії Venezuelan Petroleum, яка працює на території США.

Як повідомляв УНН, у Венесуелі частково обмежували доступ до інтернету під час повернення в країну Гуайдо.

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