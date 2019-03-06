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Трамп заявил о продлении санкций против Венесуэлы

Трамп заявил о продлении санкций против Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 9012 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Американский президент Дональд Трамп объявил о продлении действия санкций против Венесуэлы, введенных в 2015 году. Об этом говорится в уведомлении главы государства конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома, передает УНН.

Согласно документу, обстоятельства, описанные в приказе 13692 от 2015 года, “не улучшились и продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США”. “Поэтому я продлеваю режим (санкционного) чрезвычайного положения”, — говорится в уведомлении.

Документ продлевает ограничительные меры в отношении Венесуэлы, введенные администрацией бывшего президента США Барака Обамы в марте 2015 года.

В середине февраля вице-президент Венесуэлы по планированию Рикардо Менендес заявил, что за последние три года прямые потери национальной экономики от финансовых санкций США составили 38 млрд долларов. Из этой суммы 23 млрд — сокращение ВВП, а 15 млрд пришлось на потерю доходов от Citgo, “дочки” государственной нефтяной компании Venezuelan Petroleum, которая работает на территории США.

Как сообщал УНН, в Венесуэле частично ограничивали доступ в интернет во время возвращения в страну Гуайдо.

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