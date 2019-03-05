У Венесуелі частково обмежували доступ до інтернету під час повернення в країну Гуайдо

За її даними, сервіси заблокувала найбільша телекомунікаційна компанія Венесуели CANTV близько 11:10 за місцевим часом (17:10 за Києвом). Приблизно в цей же час літак Гуайдо приземлився в аеропорту Каракаса. Як зазначає видання, серед іншого обмежена робота Twitter, відеохостингу YouTube, магазину додатків Google Play і сервісу обміну повідомленнями Android.

Раніше постпред Венесуели при ООН Самуель Монкада заявив, що долю лідера опозиції після його повернення з-за кордону буде вирішувати Верховний суд країни.

Як зазначав УНН, Сполучені Штати вітають повідомлення, що 700 венесуельських військових і співробітників служб безпеки перейшли на бік лідера опозиції республіки Хуана Гуайдо.