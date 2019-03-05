США: ми вітаємо повідомлення про перехід ряду військових в Венесуелі на сторону Гуайдо

“Ми вітаємо звістку про те, що військовослужбовці і співробітники служб безпеки Венесуели здійснюють правильні вчинки і визнають тимчасового президента Хуана Гуайдо. Міжнародне співтовариство повинно об’єднатися і домагатися припинення жорстокого режиму (венесуельського лідера Ніколаса) Мадуро і мирного відновлення демократії в Венесуелі”, — стверджує шеф американської дипломатії.

Вашингтон, за його словами, “захоплюється діями народу Венесуели щодо здійснення мирного демократичного переходу і вітають Гуайдо з його успішними дипломатичними зусиллями в регіоні і безпечним поверненням до Венесуели”. “Сполучені Штати і волелюбні країни в усьому світі підтримують тимчасового президента Гуайдо, (опозиційну) Національну асамблею і всі демократичні сили, які працюють над організацією вільних і справедливих виборів, які повернуть демократію в Венесуелу”, — зазначив Помпео.

У понеділок на мітингу в столиці Венесуели Гуайдо заявив, що не менше 700 венесуельських військовослужбовців перейшли на бік політичних супротивників президента країни.

Як повідомляв раніше УНН, лідер опозиції Гуайдо повернувся до Венесуели.