США: ми вітаємо повідомлення про перехід ряду військових в Венесуелі на сторону Гуайдо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Сполучені Штати вітають повідомлення, що 700 венесуельських військових і співробітників служб безпеки перейшли на бік лідера опозиції республіки Хуана Гуайдо. Про це йдеться в поширеній письмовій заяві держсекретаря США Майкла Помпео, передає УНН.
“Ми вітаємо звістку про те, що військовослужбовці і співробітники служб безпеки Венесуели здійснюють правильні вчинки і визнають тимчасового президента Хуана Гуайдо. Міжнародне співтовариство повинно об’єднатися і домагатися припинення жорстокого режиму (венесуельського лідера Ніколаса) Мадуро і мирного відновлення демократії в Венесуелі”, — стверджує шеф американської дипломатії.
Вашингтон, за його словами, “захоплюється діями народу Венесуели щодо здійснення мирного демократичного переходу і вітають Гуайдо з його успішними дипломатичними зусиллями в регіоні і безпечним поверненням до Венесуели”. “Сполучені Штати і волелюбні країни в усьому світі підтримують тимчасового президента Гуайдо, (опозиційну) Національну асамблею і всі демократичні сили, які працюють над організацією вільних і справедливих виборів, які повернуть демократію в Венесуелу”, — зазначив Помпео.
У понеділок на мітингу в столиці Венесуели Гуайдо заявив, що не менше 700 венесуельських військовослужбовців перейшли на бік політичних супротивників президента країни.
Як повідомляв раніше УНН, лідер опозиції Гуайдо повернувся до Венесуели.