Лідер опозиції Гуайдо повернувся до Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повернувся 4 березня до Венесуели після турне латиноамериканськими країнами на свою підтримку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
У аеропорту Каракаса його зустріли тисячі прихильників. Гуайдо пройшов митний і паспортний контроль разом зі своєю дружиною і в оточенні послів іноземних держав.
5 березня Гуайдо планує провести зустріч з венесуельськими держслужбовцями, на яких здійснює тиск правляча соціалістична партія Венесуели.
Нагадаємо, після повернення до Венесуели Гуайдо збирається оголосити про початок нових маніфестацій проти Мадуро і соціалістів.