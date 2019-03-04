Лідер опозиції Гуайдо повернувся до Венесуели

У аеропорту Каракаса його зустріли тисячі прихильників. Гуайдо пройшов митний і паспортний контроль разом зі своєю дружиною і в оточенні послів іноземних держав.

5 березня Гуайдо планує провести зустріч з венесуельськими держслужбовцями, на яких здійснює тиск правляча соціалістична партія Венесуели.

Нагадаємо, після повернення до Венесуели Гуайдо збирається оголосити про початок нових маніфестацій проти Мадуро і соціалістів.