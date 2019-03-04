Лидер оппозиции Гуайдо вернулся в Венесуэлу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вернулся 4 марта в Венесуэлу после турне в свою поддержку по латиноамериканским странам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В аэропорту Каракаса его встретили тысячи сторонников. Гуайдо прошел таможенный и паспортный контроль вместе со своей женой и в окружении послов иностранных государств.
5 марта Гуайдо планирует провести встречу с венесуэльскими госслужащими, на которых осуществляет давление правящая социалистическая партия Венесуэлы.
Напомним, по возвращении в Венесуэлу Гуайдо собирается объявить о начале новых манифестаций против Мадуро и социалистов.