США: мы приветствуем сообщение о переходе ряда военных в Венесуэле на сторону Гуайдо

“Мы приветствуем известие о том, что военнослужащие и сотрудники служб безопасности Венесуэлы совершают правильные поступки и признают временного президента Хуана Гуайдо. Международное сообщество должно объединиться и добиваться прекращения жестокого режима (венесуэльского лидера Николаса) Мадуро и мирного восстановления демократии в Венесуэле”, — утверждает шеф американской дипломатии.

Вашингтон, по его словам, “восхищается действиями народа Венесуэлы по осуществлению мирного демократического перехода и поздравляют Гуайдо с его успешными дипломатическими усилиями в регионе и безопасным возвращением в Венесуэлу”. “Соединенные Штаты и свободолюбивые страны во всем мире поддерживают временного президента Гуайдо, (оппозиционную) Национальную ассамблею и все демократические силы, которые работают над организацией свободных и справедливых выборов, которые вернут демократию в Венесуэлу”, — отметил Помпео.

В понедельник на митинге в столице Венесуэлы Гуайдо заявил, что не менее 700 венесуэльских военнослужащих перешли на сторону политических противников президента страны.

Как сообщал ранее УНН, лидер оппозиции Гуайдо вернулся в Венесуэлу.