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США: мы приветствуем сообщение о переходе ряда военных в Венесуэле на сторону Гуайдо

США: мы приветствуем сообщение о переходе ряда военных в Венесуэле на сторону Гуайдо

Киев  •  УНН

 • 6740 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Соединенные Штаты приветствуют сообщения, что 700 венесуэльских военных и сотрудников служб безопасности перешли на сторону лидера оппозиции республики Хуана Гуайдо. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает УНН.

“Мы приветствуем известие о том, что военнослужащие и сотрудники служб безопасности Венесуэлы совершают правильные поступки и признают временного президента Хуана Гуайдо. Международное сообщество должно объединиться и добиваться прекращения жестокого режима (венесуэльского лидера Николаса) Мадуро и мирного восстановления демократии в Венесуэле”, — утверждает шеф американской дипломатии.

Вашингтон, по его словам, “восхищается действиями народа Венесуэлы по осуществлению мирного демократического перехода и поздравляют Гуайдо с его успешными дипломатическими усилиями в регионе и безопасным возвращением в Венесуэлу”. “Соединенные Штаты и свободолюбивые страны во всем мире поддерживают временного президента Гуайдо, (оппозиционную) Национальную ассамблею и все демократические силы, которые работают над организацией свободных и справедливых выборов, которые вернут демократию в Венесуэлу”, — отметил Помпео.

В понедельник на митинге в столице Венесуэлы Гуайдо заявил, что не менее 700 венесуэльских военнослужащих перешли на сторону политических противников президента страны.

Как сообщал ранее УНН, лидер оппозиции Гуайдо вернулся в Венесуэлу.

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