Мадуро скликав венесуельців на антиімперіалістичний марш

КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро, виступаючи перед своїми прихильниками, закликав влаштувати в боліваріанській республіці в суботу, 9 березня, масові “антиімперіалістичні” марші. За його словами, вони будуть проведені в пам’ять про його попередника Уго Чавеса, який помер 5 березня в 2013 році, передають портали Noticiero52 і Noticia al Dia, передає УНН.