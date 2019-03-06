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Мадуро скликав венесуельців на антиімперіалістичний марш

Мадуро скликав венесуельців на антиімперіалістичний марш

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро, виступаючи перед своїми прихильниками, закликав влаштувати в боліваріанській республіці в суботу, 9 березня, масові “антиімперіалістичні” марші. За його словами, вони будуть проведені в пам’ять про його попередника Уго Чавеса, який помер 5 березня в 2013 році, передають портали Noticiero52 і Noticia al Dia, передає УНН.

“9 березня виповнюється чотири роки з дня сумнозвісного указу (колишнього президента США Барака) Обами про те, що Венесуела є загрозою (для регіону і США)”, — нагадав Мадуро. “Цей день буде оголошено днем антиімперіалізму, і ми вийдемо на вулиці в цю суботу, 9 березня”, — додав глава держави.

“Сьогодні ми як ніколи виступаємо за захист батьківщини”, — зазначив він, підкресливши, що в даний час Венесуела веде одну з найграндіозніших битв проти імперіалізму за свій суверенітет і стикається з “агресією, яка ніколи не намагалася вплинути на Каракас за 200 років історії республіки”.

Подібна агресія, як пояснив президент, може бути “політичною, дипломатичною”, проявлятися всередині держави як “саботаж”, а також бути “спробами зруйнувати національне життя” країни. “Але ніщо і ніхто не зможе порушити мир в республіці”, — запевнив Мадуро, закликавши своїх прихильників не піддаватися на провокації.

Як повідомляв УНН, влада Венесуели організувала карнавал у Каракасі, сталися сутички демонстрантів та поліції.

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