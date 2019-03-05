Влада Венесуели організувала карнавал у Каракасі, сталися сутички демонстрантів та поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У столиці Венесуели традиційний карнавал супроводжувався зіткненнями молодих людей з поліцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання El Nacional.
Як повідомляє видання El Nacional, в ході масового заходу, що проходив в центрі Каракаса, група людей почала закидати вартових правопорядку камінням. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ.
Стверджується, що постраждалі є як серед протестуючих, так і серед поліцейських.
Раніше опозиція Венесуели стверджувала, що на карнавал, який влада рекламувала як день відпочинку, створений урядом покійного Уго Чавеса, прийшло досить мало людей. При цьому проурядове видання Correo del Orinoco вказує, що в ході брали участь 10 костюмованих груп і 15 оркестрів.
#ÚltimaHora | Represión en Los Próceres, a la entrada del principal fuerte militar de #Venezuela, en #Caracas. Un grupo de jóvenes son perseguidos y golpeados por militares, que también habrían lanzado bombas lacrimógenas en la zona, cerca de donde la dictadura celebra carnaval pic.twitter.com/hJoriqEzVi— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) 4 березня 2019 р.
Нагадуємо, лідер опозиції Гуайдо повернувся до Венесуели.