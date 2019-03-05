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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Власти Венесуэлы организовали карнавал в Каракасе, произошли столкновения демонстрантов и полиции

Киев  •  УНН

 • 9356 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В столице Венесуэлы традиционный карнавал сопровождался столкновениями молодых людей с полицией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание El Nacional.

Как сообщает издание El Nacional, в ходе массового мероприятия, которое проходило в центре Каракаса, группа людей начала забрасывать стражей правопорядка камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Утверждается, что пострадавшие есть как среди протестующих, так и среди полицейских.

Ранее оппозиция Венесуэлы утверждала, что на карнавал, который власти рекламировали как день отдыха, созданный правительством покойного Уго Чавеса, пришло достаточно мало людей. При этом проправительственное издание Correo del Orinoco указывает, что в шествии участвовали 10 костюмированных групп и 15 оркестров.

#ÚltimaHora | Represión en Los Próceres, a la entrada del principal fuerte militar de #Venezuela, en #Caracas. Un grupo de jóvenes son perseguidos y golpeados por militares, que también habrían lanzado bombas lacrimógenas en la zona, cerca de donde la dictadura celebra carnaval pic.twitter.com/hJoriqEzVi

— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) 4 березня 2019 р.

Напоминаем, лидер оппозиции Гуайдо вернулся в Венесуэлу.

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