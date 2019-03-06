Мадуро созвал венесуэльцев на антиимпериалистический марш

“9 марта исполняется четыре года со дня печально известного указа (бывшего президента США Барака) Обамы о том, что Венесуэла представляет собой угрозу (для региона и США)”, — напомнил Мадуро. “Этот день будет объявлен днем ​​антиимпериализма, и мы выйдем на улицы в эту субботу, 9 марта”, — добавил глава государства.

“Сегодня мы как никогда выступаем за защиту родины”, — отметил он, подчеркнув, что в настоящее время Венесуэла ведет одну из самых грандиозных битв против империализма за свой суверенитет и сталкивается с “агрессией, которая никогда не пыталась оказать влияние на Каракас за 200 лет истории республики”.

Подобная агрессия, как пояснил президент, может быть “политической, дипломатической”, проявляться внутри государства в качестве “саботажа”, а также быть “попытками разрушить национальную жизнь” страны. “Но ничто и никто не сможет нарушить мир в республике”, — заверил Мадуро, призвав своих сторонников не поддаваться на провокации.

Как сообщал УНН, власти Венесуэлы организовала карнавал в Каракасе, произошли столкновения демонстрантов и полиции.