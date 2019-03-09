США не виключили застосування санкцій проти країн, що підтримують Мадуро

КИЇВ. 9 березня. УНН. Американська адміністрація поки не ухвалювала рішень про використання односторонніх санкцій щодо держав, що підтримують президента Венесуели Ніколаса Мадуро, але не виключає можливості залучення такого механізму в майбутньому. Про це заявив в п'ятницю на брифінгу для журналістів спецпредставник США по Венесуелі Елліотт Абрамс, передає УНН.