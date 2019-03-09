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США не виключили застосування санкцій проти країн, що підтримують Мадуро

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Американська адміністрація поки не ухвалювала рішень про використання односторонніх санкцій щодо держав, що підтримують президента Венесуели Ніколаса Мадуро, але не виключає можливості залучення такого механізму в майбутньому. Про це заявив в п'ятницю на брифінгу для журналістів спецпредставник США по Венесуелі Елліотт Абрамс, передає УНН.

"Застосування вторинних санкцій завжди є можливим. Але поки ми цього не робили. І мені не хотілося б робити висновки щодо того, зробимо ми таким чином, що може змусити нас прийняти таке додаткове рішення", - сказав дипломат. Він коментував питання про те, чи розглядають США в зв'язку з ситуацією в Венесуелі варіант застосування санкцій щодо, зокрема, Росії, Куби та Індії.

Крім того, Абрамс запевнив, що використовуються Вашингтоном в останні місяці санкції відносно Венесуели можуть бути в перспективі скасовані.

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"Ми з самого початку застосування санкцій говорили, що це замишлялося як тимчасовий захід. Усі повідомлення (про введення каральних заходів) з боку міністерства фінансів США говорили, що санкції можуть бути скасовані. Мета полягає в тому, щоб змусити людей змінити свою поведінку. Тому , застосовуючи санкції і анулюючи (американські в'їзні) візи (у ряду категорій венесуельців), ми абсолютно ясно даємо зрозуміти, що ці кроки оборотні, якщо зміняться схеми поведінки ", - зазначив Абрамс.

Як повідомляв УНН, американський президент Дональд Трамп оголосив про продовження дії санкцій проти Венесуели, введених в 2015 році.

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