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США назвали дату, когда признают Голанские высоты частью Израиля

Киев • УНН

 • 26626 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Соединенные Штаты Америки могут официально признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, передает УНН.

США назвали дату, когда признают Голанские высоты частью Израиля

В издании указано, что сейчас в Белом доме готовят официальный документ, который бы кодифицировал признание Соединенными Штатами израильского суверенитета Голанских высот, и президент Дональд Трамп, вероятно, подпишет его на следующей неделе.

Как сообщал УНН, Трамп заявил, что пора Соединенным Штатам признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Напомним, Трамп ответил, что его стремление признать Голанские высоты израильской территории связано с поддержкой действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах, которые пройдут в Израиле 9 апреля. По его словам, такое предложение связано с "безопасностью в регионе".

Это уже не первое решение Трампа, что касается Израиля. В декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольства США.

Перенос посольства США в Иерусалим из Тель-Авива, что произошло 14 мая 2018, вызвало позитивное восприятие со стороны Израиля, но разозлило палестинцев и огорчило арабский мир и западных союзников.

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