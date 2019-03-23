США назвали дату, коли визнають Голанські висоти частиною Ізраїлю

У виданні зазначено, що наразі у Білому домі готують офіційний документ, який би кодифікував визнання Сполученими Штатами ізраїльського суверенітету Голанських висот, і президент Дональд Трамп, ймовірно, підпише його наступного тижня.



Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що пора Сполученим Штатам визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.



Нагадаємо, Трамп заперечив, що його прагнення визнати Голанські висоти ізраїльською територією пов'язане з підтримкою чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху на парламентських виборах, які пройдуть в Ізраїлі 9 квітня. З його слів, така пропозиція пов'язана з "безпекою в регіоні".



Це вже не перше рішення Трампа, що стосується Ізраїлю. У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до перенесення туди посольства США.



Перенесення посольства США в Єрусалим з Тель-Авіва, що сталося 14 травня 2018 року, викликало позитивне сприйняття з боку Ізраїлю, але розлютило палестинців і засмутило арабський світ і західних союзників.