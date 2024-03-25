США наложили санкции на компании на крипторынке, которые помогали россии обходить ограничения

В понедельник, 25 марта, Министерство финансов США о санкциях против тринадцати юридических и двух физических лиц россии, которые причастны к технологическому сектору российской экономики и предоставлению финансовых услуг. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз Минфина США.

Детали

По данным Минфина, подсанкционные лица "разрабатывают или предлагают услуги в виртуальных активах, позволяющих уклоняться от санкций США", или находятся в собственности или под контролем других лиц из санкционного списка.

В санкционном списке США оказались, среди прочего, московские финтех-компании B-Crypto, "Системы распределенного реестра", "Лайтхаус", "Центр разработки электронных платежных средств" и "Атомайз", которые сотрудничают с подсанкционными российскими банками.

Также американский Минфин наложил санкции на российские компании "Веб3 Технологии" и "Веб3 Интегратор", которые работают с технологией блокчейн, эстонской Bitfingroup OÜ и кипрской Tokentrust Holdings, которые связаны с рф.

Под ограничения попали акционер "ВЭБ3 Технологии" Игорь Кайгородов и владелец и директор "Центра разработки электронных платежных средств" Тимур Буканов.

Отдельно США ввели санкции против трех российских компаний, которые помогали покупать россии технологическое оборудование - в том числе и для оборонного сектора - в обход санкций.

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Дополнение

В Минфине подчеркивают, что они продолжат вводить санкции против организаций, которые будут помогать россии работать в обход санкций.

россия все больше обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжить финансировать свою войну против Украины. Поскольку кремль стремится использовать организации в сфере финансовых технологий, министерство финансов будет продолжать разоблачать и подрывать компании, которые стремятся помочь российским финансовым учреждениям, находящимся под санкциями, восстановить связь с мировой финансовой системой - заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.

Напомним

ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года, сохранив ограничения в отношении более 2100 физических и юридических лиц, поддерживающих военную агрессию России в Украине.