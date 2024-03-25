США наложили санкции на компании на крипторынке, которые помогали россии обходить ограничения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  91904 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  104573 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  155728 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  151300 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153077 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215015 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180823 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176811 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172855 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140450 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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21 марта 2024, 11:56  •  381733 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  476776 просмотра

США наложили санкции на компании на крипторынке, которые помогали россии обходить ограничения

Министерство финансов США ввело санкции против 13 российских юридических и 2 физических лиц, задействованных в технологическом секторе и предоставлении финансовых услуг, с целью уклонения от санкций, введенных США против россии.

Экономика •   •  3452 просмотра
США наложили санкции на компании на крипторынке, которые помогали россии обходить ограничения

Авиация рф пятый раз за неделю уронила бомбу на белгородскую область – СМИ

Еще две российские авиабомбы (ФАБ-250) были обнаружены в белгородской области россии, одна в районе шалаево, другая в районе казинки, пострадавших нет, а российский военный вертолет (Ми-8) разбился в районе ровеньки, ранив пилота.

Война •   •  4420 просмотра
Авиация рф пятый раз за неделю уронила бомбу на белгородскую область – СМИ

Ракетная атака на Киев: спасатели завершили разбор завалов

Спасатели завершили разбор завалов после российского ракетного удара по Киеву, в результате которого 10 человек получили ранения, в том числе 16-летняя девушка, и 2 были госпитализированы.

Война •   •  7358 просмотра
Ракетная атака на Киев: спасатели завершили разбор завалов

Украинские чиновники обсудили с представителями airBaltic возобновление работы после открытия воздушного пространства

Латвийская авиакомпания airBaltic обсудила с украинскими чиновниками свои стратегические планы по возобновлению работы на украинском рынке после того, как воздушное пространство вновь откроется для гражданских полетов после войны.

Экономика •   •  7858 просмотра
Украинские чиновники обсудили с представителями airBaltic возобновление работы после открытия воздушного пространства

В результате российского обстрела на Харьковщине погиб мужчина

65-летний гражданский мужчина погиб в Волчанске Харьковской области в результате российских обстрелов, которые повредили частные дома.

Война •   •  7692 просмотра
В результате российского обстрела на Харьковщине погиб мужчина

Поврежденная агрофирма и газопровод: россияне с десяток раз атаковали Днепропетровскую область

российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повредив сельскохозяйственную компанию, жилые дома, магазин, автомобиль, линии электропередач и газопровод.

Общество •   •  8805 просмотра
Поврежденная агрофирма и газопровод: россияне с десяток раз атаковали Днепропетровскую область

Дело "ВиЭйБи Банка" направили в суд: в присвоении 1,2 млрд грн будут судить Олега Бахматюка и его родственницу

Олег Бахматюк, бывший владелец VAB Банка, и Наталья Василюк, бывшая глава наблюдательного совета банка, обвиняются НАБУ и САП в присвоении 1,2 млрд грн стабилизационных кредитов Национального банка Украины и переданы в суд.

Экономика •   •  7130 просмотра
Дело "ВиЭйБи Банка" направили в суд: в присвоении 1,2 млрд грн будут судить Олега Бахматюка и его родственницу

Вероятно, речь идет о миллиардах: Украина будет взыскивать с рф компенсацию за убытки энергосектора через суды

Последняя массированная российская атака 22 марта нанесла серьезный ущерб энергетическому сектору Украины, министр энергетики оценил убытки в миллиарды гривен. По его словам, "все эти суммы будем в дальнейшем требовать от агрессора в соответствующих судебных исках".

Война •   •  10658 просмотра
Вероятно, речь идет о миллиардах: Украина будет взыскивать с рф компенсацию за убытки энергосектора через суды

ООН требует прекратить огонь в Газе на время Рамадана - резолюция Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию, призывающую к прекращению огня в Газе во время Рамадана, но США воздержались, предупредив, что это может повредить текущим переговорам о прекращении огня.

Новости Мира •   •  7628 просмотра
ООН требует прекратить огонь в Газе на время Рамадана - резолюция Совбеза ООН

Лидеры стран Балтии призвали членов НАТО вернуть призыв в армию - FT

Лидеры стран Балтии призывают членов НАТО возобновить призыв в армию и значительно увеличить военные расходы до уровня времен холодной войны, чтобы сдержать потенциальную российскую агрессию.

Война •   •  10701 просмотра
Лидеры стран Балтии призвали членов НАТО вернуть призыв в армию - FT