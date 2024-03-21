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Санкции мира против путинской системы еще не достаточны: Зеленский о террористических ударах рф
Каждая российская ракетная атака на Украину содержит компоненты иностранного производства, импортируемые через схемы уклонения от санкций, что подчеркивает необходимость усиления санкций и мер ответственности против тех, кто способствует российской агрессии.
рф и Китай договорились с хуситами о "безопасном судоходстве" в Красном море - СМИ
россия и Китай достигли договоренности с йеменскими повстанцами-хуситами об обеспечении безопасной навигации их судов в Красном море.
Украина и Словакия обсудили проекты сотрудничества в области транспортных перевозок и энергетики
Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко встретилась с Вице-премьер-министром Словакии Петером Кмецом, чтобы обсудить конкретные проекты для потенциальной реализации через инвестиционный механизм Украинского фонда, включая ускорение реконструкции интерконнектора Мукачево-Вельке Капушаны, запуск пассажирского железнодорожного сообщения Киев-Кошице и модернизацию автомобильных и пешеходных пунктов пропуска через границу.
Уровень опасности очень высокий: враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя
россия поставила на боевое дежурство в Черном море две подводные лодки, которые несут до 8 крылатых ракет "Калибр", что создает высокую ракетную угрозу.
Серьезная и значимая цель для Сил обороны: в ГУР прокомментировали строительство россией железной дороги в Крым
Российские оккупанты строят железную дорогу из россии через оккупированные территории на юге Украины в Крым, что является серьезной мишенью для Вооруженных сил Украины, поскольку имеет целью усилить логистику снабжения российских войск.
Отбор на Евро-2024: стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Боснии
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Украина должна восстановить территориальную целостность: главы МИД Вышеградской четверки сделали заявление
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Отбор на Евро-2024: история противостояний Украины и Боснии, выступления Украины на Евро, фаворит букмекеров
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