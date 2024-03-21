Санкции мира против путинской системы еще не достаточны: Зеленский о террористических ударах рф

Каждый российский террористический удар говорит о том, что санкции мира против путинской системы еще не достаточны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

"Каждая российская ракета, которой эти нелюди атакуют нашу страну, содержит компоненты, произведенные компаниями из других государств - не россии. В конструкции ракет Х-101 по меньшей мере 53 типа таких компонентов. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов компонентов, которые россия не производит. Значительная их часть - это то, что сделано компаниями свободного мира и через различные "серые" схемы завозится в россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает, - это обязательно", - сообщил Зеленский.

Массированный ракетный удар по Украине: враг использовал ракеты, в которых уже обнаруживали иностранные компоненты

Президент подчеркнул, что нужно больше санкций, нужно больше ответственности за схемы обхода санкций.

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