США предоставят Украине 12 тысяч противотанковых и 1,4 тысячи зенитных комплексов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что направит в Украину в рамках пакета военной помощи 12000 противотанковых систем, 1400 зенитных систем, а также сотни беспилотников-камикадзе и другое оружие, информирует УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Как отмечается, такой транш является дополнением к вооружения на сумму в 100 миллионов долларов, обещанного ранее из запасов США. Общая помощь США Украине составила примерно 1,7 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля.
Она включает 300 миллионов долларов, одобренных неделю назад в рамках инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в нашу страну.
В список оружия входят:
· Более 1400 зенитных комплексов Stinger;
· Свыше 5 тысяч противотанковых систем Javelin;
· Свыше 7 тысяч других противотанковых систем;
· Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
· Более 50 миллионов патронов;
· 45 тысяч комплектов бронежилетов и касок;
· Ракетные системы с лазерным наведением;
· Беспилотные воздушные системы Puma;
· Приборы ночного видения, тепловизионные системы.
Напомним