Військова допомога: Естонія передала Україні нову партію зброї

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"Ще один транш військової допомоги для України. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

"Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку рф", - зазначається у повідомлені.

Нагадаємо

Уряд Естонії направив до парламенту законопроект про заборону ворожої символіки.