Военная помощь: Эстония передала Украине новую партию оружия

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"Еще один транш военной помощи для Украины. Эстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые орудия, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными учреждениями и Вооруженными силами Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты.

"Чтобы Украина оставалась свободной, нужно еще больше. Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против россии и прекратить прямо или косвенно поддерживать экономику рф", - отмечается в сообщении.

Напомним

Правительство Эстонии направило в парламент законопроект о запрете враждебной символики.