Уряд Естонії направив до парламенту законопроект про заборону ворожої символіки

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Зазначили, що у законопроєкті прописано не конкретні символи, а публічна і свідома демонстрація символу, який або інтерпретують як ворожий, або використовують для підтримки та виправдання злочинів, або застосовують для залякування інших людей.

Цей законопроєкт сприйняли неоднозначно. Правознавці, зазначає ERR, зауважили, що він нечітко сформульований і для його ухвалення немає вагомих причин.

Розбіжності виникли і в опозиції. Політики Консервативної народної партії Естонії (EKRE) та "Батьківщини" (Isamaa) розкритикували законопроєкт, а представники Соціал-демократичної партії його підтримали.

Нагадаємо

В Естонії каратимуть за публічну демонстрацію російської символіки та ввели кримінальне покарання за допомогу у війні на боці рф проти України.



