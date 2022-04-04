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Правительство Эстонии направило в парламент законопроект о запрете враждебной символики

Киев • УНН

 • 108044 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Правительство Эстонии направило в Рийгикоку (парламент) законопроект, разработанный Минюстом, который дополняет возможности наказывать за поддержку российской агрессии и ограничивать использование символов. Об этом пишет УНН, ссылаясь на ERR.

Правительство Эстонии направило в парламент законопроект о запрете враждебной символики

Детали

Отметили, что в законопроекте прописаны не конкретные символы, а публичная и сознательная демонстрация символа, который интерпретируют как враждебный, или используют для поддержки и оправдания преступлений, или применяют для запугивания других людей.

Этот законопроект восприняли неоднозначно. Правоведы, отмечает ERR, отметили, что он нечетко сформулирован и для его принятия нет веских причин.

Разногласия возникли и у оппозиции. Политики Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и "Родины" (Isamaa) раскритиковали законопроект, а представители Социал-демократической партии его поддержали.

Напомним 

В Эстонии будут наказывать за публичную демонстрацию российской символики и ввели уголовное наказание за помощь в войне на стороне рф против Украины.

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