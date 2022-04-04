Правительство Эстонии направило в парламент законопроект о запрете враждебной символики
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Правительство Эстонии направило в Рийгикоку (парламент) законопроект, разработанный Минюстом, который дополняет возможности наказывать за поддержку российской агрессии и ограничивать использование символов. Об этом пишет УНН, ссылаясь на ERR.
Детали
Отметили, что в законопроекте прописаны не конкретные символы, а публичная и сознательная демонстрация символа, который интерпретируют как враждебный, или используют для поддержки и оправдания преступлений, или применяют для запугивания других людей.
Этот законопроект восприняли неоднозначно. Правоведы, отмечает ERR, отметили, что он нечетко сформулирован и для его принятия нет веских причин.
Разногласия возникли и у оппозиции. Политики Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и "Родины" (Isamaa) раскритиковали законопроект, а представители Социал-демократической партии его поддержали.
Напомним
В Эстонии будут наказывать за публичную демонстрацию российской символики и ввели уголовное наказание за помощь в войне на стороне рф против Украины.