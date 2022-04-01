В Естонії каратимуть за демонстрацію російських ворожих символів та за допомогу рф у війні проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Уряд Естонії погодив зміни до Пенітенціарного кодексу країни, які передбачають адміністративну відповідальність за публічну демонстрацію російської символіки та кримінальне покарання за допомогу у війні на боці рф проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт естонського уряду.
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"Використання пропагандистських символів — також знак підтримки злочинів проти людяності, які вчиняють цей режим, зокрема напади на Україну, бомбардування житлових будинків та лікарень, вбивства та депортації мирних жителів", — сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
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Зазначається, що за публічну демонстрацію літери Z чи інших символів військ рф (зокрема, V та O) передбачається штраф або арешт.
Якщо цю символіку публічно використовує юридична особа, розмір штрафу складе 32 тисячі євро.
За вступ до лав збройних сил росії передбачається покарання у вигляді п’яти років ув’язнення.
"Важливо розуміти, що крім приєднання до збройних сил агресора заборонено також надавати усіляку допомогу їм, наприклад, будь-яку фізичну та матеріальну підтримку збройних сил або збройних формувань агресора, зокрема фінансами", — наголосила Каллас.
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