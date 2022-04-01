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В Эстонии будут наказывать за демонстрацию российских вражеских символов и за помощь рф в войне против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Правительство Эстонии согласовало изменения в Пенитенциарный кодекс страны, которые предусматривают административную ответственность за публичную демонстрацию российской символики и уголовное наказание за помощь в войне на стороне рф против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт эстонского правительства.

В Эстонии будут наказывать за демонстрацию российских вражеских символов и за помощь рф в войне против Украины

Цитата

"Использование пропагандистских символов — также знак поддержки преступлений против человечности, которые совершают этот режим, в частности нападения на Украину, бомбардировки жилых домов и больниц, убийства и депортации мирных жителей", — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Детали 

Отмечается, что за публичную демонстрацию буквы Z или других символов войск рф (в частности, V и O) предусматривается штраф или арест.

Если эту символику публично использует юридическое лицо, размер штрафа составит 32 тысячи евро.

За вступление в ряды вооруженных сил россии предусматривается наказание в виде пяти лет заключения.

"Важно понимать, что помимо присоединения к вооруженным силам агрессора запрещено также оказывать всяческую помощь им, например, любую физическую и материальную поддержку вооруженных сил или вооруженных формирований агрессора, в частности финансами", — отметила Каллас.

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