В Эстонии будут наказывать за демонстрацию российских вражеских символов и за помощь рф в войне против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Правительство Эстонии согласовало изменения в Пенитенциарный кодекс страны, которые предусматривают административную ответственность за публичную демонстрацию российской символики и уголовное наказание за помощь в войне на стороне рф против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт эстонского правительства.
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"Использование пропагандистских символов — также знак поддержки преступлений против человечности, которые совершают этот режим, в частности нападения на Украину, бомбардировки жилых домов и больниц, убийства и депортации мирных жителей", — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Детали
Отмечается, что за публичную демонстрацию буквы Z или других символов войск рф (в частности, V и O) предусматривается штраф или арест.
Если эту символику публично использует юридическое лицо, размер штрафа составит 32 тысячи евро.
За вступление в ряды вооруженных сил россии предусматривается наказание в виде пяти лет заключения.
"Важно понимать, что помимо присоединения к вооруженным силам агрессора запрещено также оказывать всяческую помощь им, например, любую физическую и материальную поддержку вооруженных сил или вооруженных формирований агрессора, в частности финансами", — отметила Каллас.
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