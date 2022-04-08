США нададуть Україні 12 тисяч протитанкових і 1,4 тисячі зенітних комплексів

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Як зазначається, такий транш є доповненням до озброєння на суму 100 мільйонів доларів, обіцяного раніше із запасів США. Загальна допомога США Україні склала приблизно 1,7 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого.

Вона включає 300 мільйонів доларів, схвалених тиждень тому в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої нову зброю буде закуплено в оборонних підрядників для відправки до нашої країни.

У список зброї входять:

· Понад 1400 зенітних комплексів Stinger;

· Понад 5 тисяч протитанкових систем Javelin;

· Понад 7 тисяч інших протитанкових систем;

· Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade;

· Понад 50 мільйонів патронів;

· 45 тисяч комплектів бронежилетів і касок;

· Ракетні системи з лазерним наведенням;

· Безпілотні повітряні системи Puma;

· Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;

· Послуги комерційних супутникових знімків.

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