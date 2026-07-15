США начали вторую волну ударов по Ирану
Киев • УНН
Американские войска провели дополнительный раунд ударов в 22:00 по киевскому времени, сосредоточившись на иранских военных возможностях, угрожающих судам в Ормузском проливе. Ранее в тот же день был атакован остров Большой Танб.
Американские войска начали дополнительный раунд ударов в 15:00 по восточному времени (22:00 по Киеву) после утренних атак, направленных на остров близ Ормузского пролива, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Новые удары были сосредоточены на "иранских военных возможностях, используемых для угрозы судам, свободно проходящим через Ормузский пролив", сообщили в Центральном командовании США на X.
В заявлении не уточняется район ударов.
"Американские военные привлекают Иран к ответственности по указанию Главнокомандующего", – добавляется в сообщении.
Добавим
Ранее в среду американские войска начали 90-минутный раунд атак на остров Большой Танб. CNN сообщил о значении нескольких островов в марте, включая Большой Танб, который является одним из тех, что один исследователь назвал "арковой обороной" Ирана.
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